В Твери и Вышнем Волочке создадут два онкоцентра

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:43:27+03:00

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В этом году в регионе планируется открыть два центра амбулаторной помощи пациентам с онкологией. Они будут созданы на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева в Твери и Вышневолоцкой центральной районной больницы.

Напомним, что недавно также в рамках инацпроекта «Здравоохранение» был серьезно дооснащён Тверской областной онкодиспансер. Там установили 67 единиц нового медоборудования, которое позволяет делать операции, которые ранее не были доступны в Твери.

Оснащение онкодиспансера будет продолжено в этом году. В частности, там планируется установить линейный ускоритель и компьютерный томограф в отделении радиотерапии.

По мнению губернатора Игоря Рудени, модернизация медучреждений Верхневолжья является одной из ключевых задач реализации нацпроекта в регионе. Общий объем финансирования национального проекта «Здравоохранение» в этом году в Тверской области составит 2,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU