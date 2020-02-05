Областной онкодиспансер в Твери оснастили новым оборудованием

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:59:32+03:00

Переоснащение онкодиспансера позволит делать в Твери операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах. Фото: ПТО

Оно было приобретено по нацпроекту «Здравоохранение»

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В Тверском областном онкологическом диспансере установили 67 новых медицинских аппаратов. Они были закуплены для медучреждения по нацпроекту «Здравоохранение» за 315 млн рублей.

Онкодиспансер оснастили восемью аппаратами УЗИ экспертного и среднего классов, 12 электрохирургическими платформами (коагуляторами), шестью аппаратами искусственной вентиляции лёгких, двумя операционными и семью лабораторными микроскопами. Также установлено 3 новых рентген-аппарата (флюорограф, палатный рентген, С-дуга), два аппарата фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, пять наркозно-дыхательных аппаратов высокого класса и т.д.

Оборудование уже используется врачами. Благодря переоснащению онкодиспансера в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше делали только в федеральных центрах.

Губернатор Игорь Руденя не раз подчёркивал, что модернизация больниц и развитие высокотехнологичной медицинской помощи — приоритетное направление для тверского здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU