В Твери дорожники продолжают ямочный ремонт магистральных улиц

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:15:29+03:00

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В Твери МУП "ЖЭК" в отсутствие сильных осадков проводит ямочный ремонт на улицах города. Дыры латают с использованием литого асфальтобетона, который не боится неблагоприятных погодных условий.

За прошедшую неделю отремонтировано 10 объектаов общей площадью 417,5 кв.м., наиболее крупные из них: Московское шоссе, улицы Учительская, Маяковского и Паши Савельевой, проезд Стеклопластиков.

В ближайшие дни ремонтировать будут Петербургское шоссе, улицу Красина, Третьяковский переулок и Волжский проезд. На нескольких улицах к работам уже приступили, поэтому в течение дня, 17 февраля, автомобилисты жаловались на пробки.

Вместе с тем продолжаются работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети. За неделю на обработку проезжих частей и тротуаров было использовано более 1,76 тыс. тонн пескосоляной смеси и порядка 1,2 кубометров жидких противогололёдных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU