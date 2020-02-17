Продолжается приём фотографий на конкурс "Лучшая кормушка" в Тверской области
Продолжается приём фоторабот на конкурс «Лучшая кормушка», напоминает Министерство природных ресурсов Тверской области. Конкурс организован в рамках общероссийской акции «Покормите птиц!».
Цель акции – знакомство населения с птицами родного края, воспитание ответственного отношение к пернатым, зимующим в городе и лесопарковых зонах.
Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно смастерить кормушку, повесить её на улице и сфотографировать. В комментариях к фотографии напишите, в каком районе она сделана и расскажите всё что хотите о жизни и привычках ваших пернатых подопечных.
Работы принимают по адресу: konkurs-mpr.tver@yandex.ru с пометкой "Кормушки". Успейте отправить фото до 29 февраля 2020 года.
Автор лучшей фотографии и описания получит подарок от регионального Минприроды. Итоги будут подведены 1 апреля - в Международный день птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU