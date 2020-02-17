2020-02-17T18:33:11+03:00
Общество

Продолжается приём фотографий на конкурс "Лучшая кормушка" в Тверской области

Смастерите кормушку для птиц и сфотографируйте её
Виктория ТУШКОВА
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Автор лучшей фотографии получит подарок от регионального Минприроды.Автор лучшей фотографии получит подарок от регионального Минприроды.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Продолжается приём фоторабот на конкурс «Лучшая кормушка», напоминает Министерство природных ресурсов Тверской области. Конкурс организован в рамках общероссийской акции «Покормите птиц!».

Цель акции – знакомство населения с птицами родного края, воспитание ответственного отношение к пернатым, зимующим в городе и лесопарковых зонах.

Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно смастерить кормушку, повесить её на улице и сфотографировать. В комментариях к фотографии напишите, в каком районе она сделана и расскажите всё что хотите о жизни и привычках ваших пернатых подопечных.

Работы принимают по адресу: konkurs-mpr.tver@yandex.ru с пометкой "Кормушки". Успейте отправить фото до 29 февраля 2020 года.

Автор лучшей фотографии и описания получит подарок от регионального Минприроды. Итоги будут подведены 1 апреля - в Международный день птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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