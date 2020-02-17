Передвижная выставка «Казачество на государевой службе» открывается в Твери
19 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ открывается планшетная передвижная выставка «Казачество на государевой службе». Все экспонаты созданы на основе материалов Государственного исторического музея.
Выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества, который расположится в Москве на Измайловском острове. Проект охватил более 20 регионов России.
В экспозиции - более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств.
- Выставка включает четыре тематических раздела. Представленные материалы повествуют об общественной организации казачества, укладе, жизни, культуре, народном творчестве, домашнем быте, психологии и этностереотипе, который всегда отличался от других жителей Российского, - уточняют организаторы.
Выставка будет работать до 29 февраля.
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU