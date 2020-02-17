2020-02-17T22:56:47+03:00
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Передвижная выставка «Казачество на государевой службе» открывается в Твери

Все экспонаты созданы на основе материалов Государственного исторического музея
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества. Фото: ТОДНТВыставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества. Фото: ТОДНТ
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19 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной ТОДНТ открывается планшетная передвижная выставка «Казачество на государевой службе». Все экспонаты созданы на основе материалов Государственного исторического музея.

Выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества, который расположится в Москве на Измайловском острове. Проект охватил более 20 регионов России.

В экспозиции - более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств.

- Выставка включает четыре тематических раздела. Представленные материалы повествуют об общественной организации казачества, укладе, жизни, культуре, народном творчестве, домашнем быте, психологии и этностереотипе, который всегда отличался от других жителей Российского, - уточняют организаторы.

Выставка будет работать до 29 февраля.

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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