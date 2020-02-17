В Тверской области собственник использовал сельхозземли не по назначению
Внеплановую выездную проверку вблизи деревни Митьково Селижаровского района провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области и выявили, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 7,6 гектара производилась рубка деревьев. В ходе работ земли оказались загрязнены спиленными деревьями и порубочными остатками: короткомером, щепой, ветвями и опилками.
В отношении собственника был составлен протокол об административном правонарушении за порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления.
Материалы направлены в Осташковский межрайонный суд Тверской области для рассмотрения. Собственника ждет административное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU