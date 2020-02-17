2020-02-17T15:36:01+03:00
Общество

В Тверской области собственник использовал сельхозземли не по назначению

Нарушителю грозит штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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Собственник использовал участок не по назначению Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиСобственник использовал участок не по назначению Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Внеплановую выездную проверку вблизи деревни Митьково Селижаровского района провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области и выявили, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 7,6 гектара производилась рубка деревьев. В ходе работ земли оказались загрязнены спиленными деревьями и порубочными остатками: короткомером, щепой, ветвями и опилками.

В отношении собственника был составлен протокол об административном правонарушении за порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления.

Материалы направлены в Осташковский межрайонный суд Тверской области для рассмотрения. Собственника ждет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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