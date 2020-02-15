2020-02-15T12:46:37+03:00
Общество

День православной молодежи в Твери пройдет с копьем и щитом

Молодые люди от 14 до 21 года смогут принять участие в копейном турнире «Владычий полк»
Ирина ТАРАСОВА
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Приглашают участников 14-21 года. Фото: из архива организаторов турнира «Владычий полк»Приглашают участников 14-21 года. Фото: из архива организаторов турнира «Владычий полк»
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15 февраля верующие Твери отмечают праздник Сретения Господня, а также День православной молодежи.

Что касается второго праздника, то его знают в мире уже несколько десятилетий. Встречают его не только в России и на канонической территории Русской Православной Церкви, но и в дальнем зарубежье: сербы, болгары, чехи, а также православные греки, румыны, венгры, поляки, американцы, британцы, немцы и т.д.

Традиция отмечать этот день знаковыми и яркими событиями в Твери продолжается несколько лет. Этот год также не стал исключением.

Утро 15 февраля начался с праздничного богослужения в соборе святого благоверного князя Александра Невского (на Привокзальной площади) Твери. После службы для молодежи были организованы праздничные мероприятия.

Продолжится день молодежным копейным турниром «Владычий полк», который пройдет в 15:00 в Тверском машиностроительном колледже.

Участникам, от 14 лет до 21 года, для полного погружения в традицию и участия в поединке, на безвозмездной основе предоставят необходимую амуницию – русскую национальную одежду, доспехи, щиты и копья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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