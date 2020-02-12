Молодых людей приглашают принять участие в турнире "Владычий полк"

12 Февр. 2020 2020-02-12T22:43:45+03:00

К участию в турнире приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 21 года. Фото: Православный этнографический центр "Спас" Тверь

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15 февраля, в субботу, в машиностроительном колледже Твери состоится молодежный копейный турнир "Владычий полк", приуроченный к Дню православной молодежи.

К участию в турнире приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 21 года.

- Испытай себя! От тебя нужно только желание, решимость и смелость сойтись в поединке с противником! Русскую национальную одежду, доспехи, щиты и копья мы предоставим, - приглашают организаторы.

Копейный турнир «Владычий полк» является частью программы по патриотическому воспитанию молодежи, разработанной группой православных молодежных организаций. Отличительной её чертой является непосредственное погружение участников в русскую этнокультурную среду.

Устроители мероприятия: Отдел по делам молодежи Тверской епархии, историко-этнографическая организация «Спас», «Дружина православных следопытов Святого Благоверного Великого Князя Михаила Тверского», Тверской православный молодежный клуб «Сеятель»

бульвар Шмидта, дом 15/13.

Начало в 15:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU