2020-02-14T21:26:13+03:00
Общество

В Твери в этом году отремонтируют гораздо больше дорог, чем в 2019-м

Работы будут вестись во всех четырех района города
Александр ЖМУЛИН
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В прошлом году в Твери отремонтировали больше 35 км дорог. Фото: администрация ТвериВ прошлом году в Твери отремонтировали больше 35 км дорог. Фото: администрация Твери
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Более 61,5 км улично-дорожной сети будут отремонтированы в столице региона в 2020 году. Об этом уже не в первый раз сообщает областное правительство. 14 февраля эти цифры были вновь озвучены на совещании о программе дорожных работ в муниципалитетах Тверской области на 2020-2022 годы. Его провел губернатор Игорь Руденя.

– Один из ключевых проектов – это въезд в Тверь со стороны трассы М-10. Также планируем сделать направления Тверь-Кимры и Тверь-Бежецк. Кроме того, была подставлена задача о переводе грунтовых дорог Твери в твердое покрытие. Еще одно важное направление работы – обеспечение безопасности на дорогах, в том числе обустройство пешеходных переходов с подсветкой, – сказал Игорь Руденя.

Ремонт дорог в Твери будет вестись по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также на финансирование по закону о статусе «Город воинской славы». Заявленный объём ремонта значительно превышает прошлогодние показатели. В 2019-м было приведено в порядок около 35 км уличных трасс.

В ближайшие пять лет областное правительство обещает отремонтировать в Твери по нацпроекту около 265 км улиц. На это планируется затратить свыше 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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