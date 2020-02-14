2020-02-14T18:46:57+03:00
Общество

Бумажные макеты танков и другой военной техники изготовили осужденные в Тверской области

Необычную выставку оформили в библиотеке ЛИУ-8 Андреапольского района
Ольга ТРОФИМОВА
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Необычную композицию разместили в стеклянной витрине в помещении библиотеки ЛИУ-8 Андреапольского района Фото: УФСИН России по Тверской областиНеобычную композицию разместили в стеклянной витрине в помещении библиотеки ЛИУ-8 Андреапольского района Фото: УФСИН России по Тверской области
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Бумажные макеты танков и другой военной техники изготовили двое осужденных в Тверской области. Необычную композицию разместили в стеклянной витрине в помещении библиотеки ЛИУ-8 Андреапольского района.

Военная техника, изготовлена из плотной бумаги и картона. Макеты изготовлены по образцам танков, участвовавших в Сталинградской битве.

- Свою работу осужденные приурочили к Дню воинской славы России – Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, - сообщили в пресс-служб УФСИН России по Тверской области.

В течение года в учреждениях регионального УФСИН России пройдут книжные и фотовыставки, музыкально-тематические программы, лекции, викторины и другие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бумажные макеты танков и другой военной техники изготовили осужденные в Тверской области
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