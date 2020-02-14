В Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексах
С 15 февраля в государственных спортивных комплексах Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках во время массовых катаний. Об этом сообщил Комитет по физкультуре и спорту Тверской области.
Чтобы пройти на лед бесплатно, необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи.
Напомним, в Твери массово покататься на коньках можно в спорткомплексе "Орбита" на Петербургском шоссе, 33, корп.1; в СК "Юбилейный" на Краснофлотской наб.3; в ледовом комплексе "Кристалл" на улице Паши Савельевой, дом 44, корпус 1.
Работает прокат коньков.
ИСТОЧНИК KP.RU