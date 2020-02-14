В Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексах

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:24:15+03:00

Дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексах Фото: Александр ГЛУЗ

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С 15 февраля в государственных спортивных комплексах Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках во время массовых катаний. Об этом сообщил Комитет по физкультуре и спорту Тверской области.

Чтобы пройти на лед бесплатно, необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи.

Напомним, в Твери массово покататься на коньках можно в спорткомплексе "Орбита" на Петербургском шоссе, 33, корп.1; в СК "Юбилейный" на Краснофлотской наб.3; в ледовом комплексе "Кристалл" на улице Паши Савельевой, дом 44, корпус 1.

Работает прокат коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU