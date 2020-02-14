2020-02-14T18:24:15+03:00
Общество

В Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексах

Услуга будет доступна с 15 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексахДети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексахФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

С 15 февраля в государственных спортивных комплексах Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках во время массовых катаний. Об этом сообщил Комитет по физкультуре и спорту Тверской области.

Чтобы пройти на лед бесплатно, необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи.

Напомним, в Твери массово покататься на коньках можно в спорткомплексе "Орбита" на Петербургском шоссе, 33, корп.1; в СК "Юбилейный" на Краснофлотской наб.3; в ледовом комплексе "Кристалл" на улице Паши Савельевой, дом 44, корпус 1.

Работает прокат коньков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый экстремальный аттракцион появился в Городском саду Твери
Школьников Твери приглашают на День профориентации
Несколько домов Заволжского района Твери остались без света
В Тверской области откроют 30 «Точек роста» и ещё один «IT-куб»
Бумажные макеты танков и другой военной техники изготовили осужденные в Тверской области
В Тверской области дети из многодетных семей смогут бесплатно кататься на коньках в спорткомплексах
В Тверской области бухгалтер и директор обворовали школу-интернат на шесть миллионов рублей
В Твери определены победители муниципальных этапов конкурса "Учитель года" и "Воспитатель года"
В торговых центрах Твери проходят антитеррористические учения
Туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео лебединый вальс в Тверской области
В Тверской области грабитель отнял деньги и телефон у прохожего
На улице Софьи Перовской в Твери пешеход попал под машину
В Тверской области мужчина лишился денег после посиделок со случайным знакомым
В Твери новые автобусы вышли ещё на три маршрута
Настоятеля Никольской церкви Твери Сергея Дробу наградили медалью Анны Ахматовой
Участник ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Эмиль Байрамов останется в СИЗО
Определены победители голосования читателей "КП"-Тверь" за "Учителя 2020 года" и "Воспитателя 2020 года"
На улице Бебеля в Твери столкнулись два автомобиля
В Тверской области легковушка протаранила ограждение моста, пострадали двое
Неопытный водитель на легковушке врезался в дерево в Тверской области