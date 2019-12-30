Где покататься на коньках на тёплых каникулах в Твери

Зима нынче морозами и солнцем нас не балует. На лыжах не покатаешься, да и горки простаивают. Но в новогодние каникулы так хочется успеть побаловать себя зимними развлечениями! И такая возможность для тех, кто не накопил на Куршавель, пока, пожалуй, только одна - крытые катки. К счастью, работать они в Твери будут. «КП»-Тверь» публикует о них исчерпывающую информацию: читайте и планируйте весёлые «покатушки»!

СПОРТКОМПЛЕКС «ОРБИТА»

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 33, корп.1

Телефон: 8 (4822) 39-62-11

Каток будет работать со 2 по 8 января.

2 января: 14:00-15:00, 16:15-17:15, 18:15-19:15, 20:15-21:15

3 января: 12:30-13:30, 20:15-21:15

4 января: 12:30-13:30, 18:45-19:45, 20:15-21:15

5 января: 11:45-12:45, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 18:00-19:00, 20:15-21:15

6, 7, 8 января: 12:30-13:30, 20:15-21:15

Коньки выдаются под залог документа, удостоверяющего личность (один документ - одна пара коньков), на детей в возрасте до 12 лет коньки напрокат выдаются под залог свидетельства о рождении. Также коньки можно взять под денежный залог (за пару коньков - 2000 рублей).

1 час катания для взрослых: 150 рублей.

1 час катания для детей до 12 лет: 80 рублей.

Прокат коньков: 80 рублей.

Заточка коньков: 150 рублей.

СПОРТКОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Адрес: Краснофлотская набережная, 3

Телефон: 8 (4822) 42-10-10

Каток будет работать для массовых катаний с 3 по 8 января.

Часы работы: 13:00-14:00, 16:00-17:00 и 19:00-20:00.

Коньки выдаются под залог документа, удостоверяющего личность (один документ - одна пара коньков) или под денежный залог - 2000 рублей за пару.

1 час катания для взрослых: 180 рублей.

1 час катания для детей до 14 лет: 100 рублей.

Прокат коньков: 80 рублей.

СПОРТИВНЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС «КРИСТАЛЛ»

Адрес: улица Паши Савельевой, дом 44, корпус 1

Телефон: 8 (4822) 56-90-85

Часы работы:

2 января: 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00, 18:30-19:30, 20:00-21:00

3 января: 14:00-15:00, 16:45-17:45, 18:15-19:15, 19:45-20:45

4-8 января: 16:45-17:45, 18:15-19:15, 19:45-20:45

Коньки выдаются под залог документа, удостоверяющего личность (один документ - одна пара коньков) или под денежный залог - 1000 рублей за пару.

1 час катания для взрослых: 150 рублей.

1 час катания для детей до 12 лет: 80 рублей.

Прокат коньков: 80 рублей.