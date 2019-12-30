2019-12-30T15:03:33+03:00
Общество

Где покататься на коньках на тёплых каникулах в Твери

Публикуем расписание работы катков и цены
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тёплая зима не помеха - есть катки в спорткомплексах!Тёплая зима не помеха - есть катки в спорткомплексах!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Зима нынче морозами и солнцем нас не балует. На лыжах не покатаешься, да и горки простаивают. Но в новогодние каникулы так хочется успеть побаловать себя зимними развлечениями! И такая возможность для тех, кто не накопил на Куршавель, пока, пожалуй, только одна - крытые катки. К счастью, работать они в Твери будут. «КП»-Тверь» публикует о них исчерпывающую информацию: читайте и планируйте весёлые «покатушки»!

СПОРТКОМПЛЕКС «ОРБИТА»

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 33, корп.1

Телефон: 8 (4822) 39-62-11

Каток будет работать со 2 по 8 января.

2 января: 14:00-15:00, 16:15-17:15, 18:15-19:15, 20:15-21:15

3 января: 12:30-13:30, 20:15-21:15

4 января: 12:30-13:30, 18:45-19:45, 20:15-21:15

5 января: 11:45-12:45, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 18:00-19:00, 20:15-21:15

6, 7, 8 января: 12:30-13:30, 20:15-21:15

Коньки выдаются под залог документа, удостоверяющего личность (один документ - одна пара коньков), на детей в возрасте до 12 лет коньки напрокат выдаются под залог свидетельства о рождении. Также коньки можно взять под денежный залог (за пару коньков - 2000 рублей).

1 час катания для взрослых: 150 рублей.

1 час катания для детей до 12 лет: 80 рублей.

Прокат коньков: 80 рублей.

Заточка коньков: 150 рублей.

СПОРТКОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Адрес: Краснофлотская набережная, 3

Телефон: 8 (4822) 42-10-10

Каток будет работать для массовых катаний с 3 по 8 января.

Часы работы: 13:00-14:00, 16:00-17:00 и 19:00-20:00.

Коньки выдаются под залог документа, удостоверяющего личность (один документ - одна пара коньков) или под денежный залог - 2000 рублей за пару.

1 час катания для взрослых: 180 рублей.

1 час катания для детей до 14 лет: 100 рублей.

Прокат коньков: 80 рублей.

СПОРТИВНЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС «КРИСТАЛЛ»

Адрес: улица Паши Савельевой, дом 44, корпус 1

Телефон: 8 (4822) 56-90-85

Часы работы:

2 января: 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00, 18:30-19:30, 20:00-21:00

3 января: 14:00-15:00, 16:45-17:45, 18:15-19:15, 19:45-20:45

4-8 января: 16:45-17:45, 18:15-19:15, 19:45-20:45

Коньки выдаются под залог документа, удостоверяющего личность (один документ - одна пара коньков) или под денежный залог - 1000 рублей за пару.

1 час катания для взрослых: 150 рублей.

1 час катания для детей до 12 лет: 80 рублей.

Прокат коньков: 80 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Извлек огромный урок для себя": Мамаев рассказал о жизни после колонии и переходе в "Ростов"
Спортсмен рассказал Тине Канделаки и Максиму Шевченко, что очень рад переходу в футбольный клуб "Ростов". И несмотря на общественный негатив, оценивает минувший год положительно
Новости 24
В курином фарше и бедрах из Тверской области нашли сальмонеллы
В Тверской области МЧС предупреждает жителей о сильном ветре
Юморист Вадим Галыгин поохотился на кабанов в Тверской области
В Твери 30 иномарок выстроились в новогоднюю "автозвезду"
В Твери траурный цвет новогодних баннеров сменили на более праздничный
В Тверской области мужчина украл велосипед, припаркованный у поликлиники
Сливочным маслом с консервантами кормили дошкольников в Твери
На Центральном рынке в Твери продавали санкционный сыр с плесенью
В Твери дети от трех до шести лет стали больше болеть ОРВИ
В Тверской области заканчивается сезон охоты на лося и кабана
В Тверской области житель столичного региона украл смартфон из салона сотовой связи
В Тверской области водитель не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на автодороге Тверь-Ржев
Во время каникул жители Тверской области смогут чаще ездить на ретро-поезде "Селигер"
На каникулы с победой: тверское "Динамо" обыграло "Южный Урал" в заключительном матче года
Житель Тверской области обналичил деньги с чужой банковской карты
В новогодние праздники экстренные службы Твери будут дежурить круглосуточно
"Новогодний автобус" поехал из Мамулино в Перинатальный центр в Твери
При пожаре на ферме в Тверской области погиб мужчина
Тверская лыжница Наталья Непряева - лидер общего зачёта "Тур де Ски" по итогам двух гонок
На губернаторской ёлке в Твери дети посмотрели сказку на льду от «Ледяной фабрики» Ирины Слуцкой
В Твери выступит "российский Рэй Чарльз" - финалист шоу "Голос 60+" Сергей Манукян
По дороге с корпоратива в Тверской области в ДТП погиб молодой мужчина
МЧС предупреждает: на Тверскую область надвигается сильный ветер
Прощание с народным артистом Константином Юченковым состоится 31 декабря
Жителей Твери приглашают на благодарственный молебен в Вознесенский собор
Полицейские спасли дедушку, замерзавшего в лесу в Тверской области
ДТП с четырьмя машинами в Тверской области: один из водителей был пьяным и без прав
Музыкальный вечер, посвящённый оперной диве Анне Нетребко, состоится в Твери