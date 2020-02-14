Участник ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Эмиль Байрамов останется в СИЗО
14 февраля Тверской областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Твери о заключении под стражу участника ДТП Эмиля Байрамова.
Напомним, фигурант уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП на Волоколамском проспекте, был арестован прямо в зале суда 5 февраля.
Участника аварии судят по ч.4. статьи 264 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершённое в состоянии опьянения". Экспертиза показала в анализах Байрамова следы наркотического вещества.
Защита участника обжаловала решение, но суд жалобу не удовлетворил.
Эмиль Байрамов останется под арестом до 2 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU