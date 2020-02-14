Участник ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Эмиль Байрамов останется в СИЗО

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:54:07+03:00

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14 февраля Тверской областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Твери о заключении под стражу участника ДТП Эмиля Байрамова.

Напомним, фигурант уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП на Волоколамском проспекте, был арестован прямо в зале суда 5 февраля.

Участника аварии судят по ч.4. статьи 264 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершённое в состоянии опьянения". Экспертиза показала в анализах Байрамова следы наркотического вещества.

Защита участника обжаловала решение, но суд жалобу не удовлетворил.

Эмиль Байрамов останется под арестом до 2 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU