В Пенсионном фонде объяснили, кто в Тверской области считается предпенсионером в 2020 году

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:44:03+03:00

Получить справку о статусе предпенсионера можно в Пенсионном фонде, МФЦ или через интернет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Тверское отделение Пенсионного фонда РФ разъяснило, кто из жителей Тверской области в 2020 году считается предпенсионером, а значит, имеет право на соответствующие льготы.

Напомним, в российском законодательстве появился новый термин: «предпенсионеры» 1 января 2019 года. К этой категории отнесли людей, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию.

Итак, в 2020 году к предпенсионерам относятся мужчины 1963 года рождения и старше, а также женщины 1968 года рождения и старше.

Получить справку «Об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста» можно на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина» (раздел «Пенсии»). Также справку выдадут в офисе «МФЦ» и в территориальных органах Пенсионного фонда.

Оформив справку, вы получите налоговые льготы, право на два выходных для диспансеризации, гарантию сохранения рабочего места и возможность пройти профессиональное переобучение. Прочие преференции для предпенсионеров могут устанавливать региональные законодатели.

В Тверской области предпенсионеры имеют право на те же меры соцподдержки, что и пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU