Есть такие люди - предпенсионеры, но в Твери им нужна справка

С 1 января 2019 года в российском законодательстве появился новый термин. «Предпенсионеры» - такое не очень изящное, но точное определение теперь даётся людям, которым осталось не более пяти лет до выхода на долгожданную пенсию. Законодатели решили немного подсластить горькую пилюлю пенсионной реформы и наделили предпенсионеров (или граждан предпенсионного возраста) определённым правовым статусом и соответствующими льготами, гарантированными государством.

Чтобы иметь возможность воспользоваться льготами, свой предпенсионный статус необходимо подтвердить. По статистике регионального отделения Пенсионного фонда, в Тверской области с начала года это сделали более тысячи человек.

Предпенсионные льготы и привилегии

- Два дня на диспансеризацию

Работник предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации раз в год имеет право на освобождение от работы на два дня (с сохранением заработка). Льгота задекларирована в статье 185.1 Трудового кодекса РФ. Оформляется освобождение на основании заявления. Даты необходимо предварительно согласовать с руководством.

- Гарантия сохранения рабочего места

Уголовный кодекс РФ дополнен статьёй 144.1, предусматривающей ответственность работодателя за необоснованное увольнение работника по мотивам достижения им предпенсионного возраста. Оштрафуют работодателя и за отказ в приёме на работу по тем же мотивам. Но если с предыдущим пунктом всё просто, то тут ещё потребуется доказать, что мотив был именно таким.

- Льготы безработным предпенсионерам

Статья 34.2 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» гарантирует им повышенный размер и увеличенный период выплат пособия по безработнице.

- Профессиональное переобучение

Предпенсионер может получить дополнительное профессиональное образование в востребованной на рынке труда сфере. Переподготовка организуется на базе органов службы занятости с отрывом от производства и выплатой стипендии на период учёбы.

- Налоговые льготы

За предпенсионерами сохраняются стандартные пенсионные налоговые льготы: освобождение от имущественного налога на один объект недвижимости и вычет по земельному налогу на 6 соток.

- Дополнительные региональные льготы

С 1 января 2019 года тверские предпенсионеры имеют право на те же меры социальной поддержки, что и пенсионеры. Это льготный проезд на некоторых видах транспорта, скидка на оплату капремонта и другие.

Как подтвердить статус предпенсионера

Получить справку о том, что вы теперь предпенсионер, можно двумя способами: через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и по старинке - придя лично в территориальное отделение фонда или офис многофункционального центра оказания госуслуг (МФЦ).

Хотите сэкономить время, а возможно, и нервы - попробуйте получить справку первым способом, через интернет. Попасть в личный кабинет на сайте ПФР можно через сайт госуслуг. Если вы ещё не регистрировались там, возможно получить доступ к личному кабинету и на сайте Пенсионного фонда. Вам потребуются паспорт и страховое пенсионное свидетельство.

На сайте ПФР ищите вкладку «электронные сервисы» и жмите на кнопку «регистрация». В открывшемся окне введите имя, фамилию и номер телефона или электронной почты. Жмите кнопку «зарегистрировать» и ждите смс-подтверждения на телефон, введите полученный код для продолжения регистрации.

Придумайте пароль для сайта и внесите все требуемые данные из паспорта и СНИЛС. К сожалению, в первый раз оторваться от компьютера всё-таки придётся: после регистрации вам необходимо обратиться в МФЦ для подтверждения своей личности.

Если личный кабинет на сайте Пенсионного фонда у вас уже имеется, подтвердить предпенсионный статус не составит никакого труда: заходите в раздел «Пенсии» и заказываете справку «Об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Документ формируется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Всевозможные ведомства, которым понадобится эта информация, получат её автоматически.