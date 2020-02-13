За уклонение от административного надзора жительница Тверской области отправится в колонию на четыре месяца
Перед судом предстала 48-летняя жительница п. Спирово, находившаяся под административным надзором. Ранее женщина была осуждена за совершение грабежа, после освобождения из мест лишения свободы многократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ограничений установленных судом: находилась в ночное время вне дома, а также в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
После очередного совершенного правонарушения суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной по части 2 статьи 314.1 УК РФ и отправил ее на четыре месяца в колонию общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU