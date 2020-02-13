За уклонение от административного надзора жительница Тверской области отправится в колонию на четыре месяца

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:34:21+03:00

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Перед судом предстала 48-летняя жительница п. Спирово, находившаяся под административным надзором. Ранее женщина была осуждена за совершение грабежа, после освобождения из мест лишения свободы многократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ограничений установленных судом: находилась в ночное время вне дома, а также в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

После очередного совершенного правонарушения суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной по части 2 статьи 314.1 УК РФ и отправил ее на четыре месяца в колонию общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU