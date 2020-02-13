На участке трассы М-9 "Балтия" в Тверской области временно изменена схема движения

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:51:39+03:00

Это связано с ремонтом путепровода

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С 13 февраля в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу Ржев-Вязьма, на 226-м километре трассы М-9 "Балтия", временно изменена схема движения транспорта.

На участке закрыта правая половина моста. Движение по левой половине моста регулируется светофором.

Об изменениях сообщиди в ФКУ Упрдор "Россия". Ведомство приносит свои извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU