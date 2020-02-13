На участке трассы М-9 "Балтия" в Тверской области временно изменена схема движения
Это связано с ремонтом путепровода
На участке трассы М-9 временно изменена схема движенияФото: Влад КОМЯКОВ
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С 13 февраля в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу Ржев-Вязьма, на 226-м километре трассы М-9 "Балтия", временно изменена схема движения транспорта.
На участке закрыта правая половина моста. Движение по левой половине моста регулируется светофором.
Об изменениях сообщиди в ФКУ Упрдор "Россия". Ведомство приносит свои извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU