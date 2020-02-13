Тверской областной суд рассмотрит жалобу защиты Эмиля Байрамова 14 февраля

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:29:32+03:00

За совершение ДТП Эмиль Байрамов был арестован в зале суда Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В пятницу, 14 февраля, Тверской областной суд рассмотрит жалобу стороны защиты Эмиля Байрамова на постановление Центрального районного суда г. Твери.

Ранее районный суд избрал для Байрамова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП на Волоколамском проспекте, был арестован в зале суда 5 февраля. Однако, защита участника аварии в таким решением не согласилась.

Напомним, ДТП произошло у Кукольного театра в Твери 3 февраля, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали.

Экспертиза показала в анализах Байрамова следы наркотического вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU