Тверской областной суд рассмотрит жалобу защиты Эмиля Байрамова 14 февраля
В пятницу, 14 февраля, Тверской областной суд рассмотрит жалобу стороны защиты Эмиля Байрамова на постановление Центрального районного суда г. Твери.
Ранее районный суд избрал для Байрамова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП на Волоколамском проспекте, был арестован в зале суда 5 февраля. Однако, защита участника аварии в таким решением не согласилась.
Напомним, ДТП произошло у Кукольного театра в Твери 3 февраля, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали.
Экспертиза показала в анализах Байрамова следы наркотического вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU