2020-02-13T15:51:39+03:00
Общество

В Тверской области вновь возьмутся за капремонт Кимрской больницы

На многочисленные работы в ЦРБ планируется направить 60 млн рублей
Александр ЖМУЛИН
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В ЦРБ предстоит ремонт 4 и 5 этажей основного корпуса. Фото: ПТОВ ЦРБ предстоит ремонт 4 и 5 этажей основного корпуса. Фото: ПТО
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В этом год будет продолжен начатый в 2029-м капремонт Кимрской районной больницы. Напомним, что во время последнего визита в Кимры в январе губернатор Игорь Руденя остался недоволен тем, что затягивается второй этап ремонта.

Глава региона во время посещения больницы устроил разнос министру здравоохранения региона и главврачу ЦРБ. Игорь Руденя потребовал как можно быстрее продолжить ремонт.

В прошлом году в больнице сделали стяжки стен, укрепив несущие конструкции 3-5 этажей основного корпуса. Также «подштукатурили» и подкрасили коридоры в основном лечебном корпусе и приемном отделении. На все это потратили 6 млн рублей.

Второй этап капремонта обойдется куда дороже — в 10 раз. Речь идёт уже о 60 млн рублей. По плану в ЦРБ в течение этого и следующего годов будут заменять двери, полы, сантехнику, электрику и вентиляцию, ремонтировать процедурные кабинеты и операционный блок на 4 и 5 этажах больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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