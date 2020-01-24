Игорь Руденя о Кимрах: Очень много еще предстоит сделать… Самое главное — началось движение

Упор в этой поездке губернатора был сделан на «социалку». Игорь Руденя осмотрел детские поликлиники, отделение скорой медицинской помощи, проверил как обстоят дела в ЦРБ, заехал в одну школу и детский сад.

Губернатору несколько раз пожаловались на дефицит врачей. Как в детских поликлиниках, так и в центральной районной больнице. Городу нужно еще минимум 10 медиков.

- Как решается этот вопрос? - губернатор призвал к ответу министра здравоохранения региона Максима Максимова.

Министр рассказал, что в этом году в город после окончания учебы в Тверском медуниверситете по целевому набору вернутся работать 5 местных ребят. 2 из них — педиатры. Однако этого мало. Тем более в перспективе.

Кимрам нужна новая современная поликлиника. Две старые располагаются на первых этажах советских многоэтажек. Они в неплохом состоянии, но ремонт не помешал бы. Но главное даже не в этом. В муниципалитете (вместе с районом) — свыше 10800 детей. Оптимально две поликлиники могут обслуживать только примерно половину из них.

Игорь Руденя заверил: новая поликлиника будет построена. Предварительно решено, что на левом берегу Кимр. Там все-таки больше народу живет. А чтобы облегчить жизнь родителям и детям правого берега, на их стороне, как вариант, могут открыть отделение новой поликлиники. Игорь Руденя поручил Минздраву проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Но кое-что в ЦРБ все-таки уже сделали. Укрепили здание, совершив стяжку стен металлическими конструкциями.

Произошли перемены и в школе №14 после прошлогоднего визита Игоря Рудени. Там частично отремонтировали фасад и полностью — спортзал. Но и здесь не обошлось без недочетов. Пол в зале уже «поехал», а кое-где вверху фасада обвалилась новая штукатурка. Губернатор это заметил, потяжелел взглядом и строго сказал, что надо привести в порядок. Исправить должен подрядчик.

Вообще же, как признал Игорь Руденя, городу нужна либо одна большая новая современная школа либо несколько поменьше. Перспективы, что она или они будут построены в ближайшие годы, есть. Напомним, что в сентябре 2019 года Игорь Руденя уже дал поручение разработать проект на строительство нового современного здания школы для Кимр.

Игорь Руденя приехал к ветеранам не только с гостинцами, но и привёз юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. Фото: ПТО

Отрадной частью поездки для губернатора стали встречи — с ветеранами Великой Отечественной войны и двумя многодетными семьями города. Ветеранам из Кимр (кстати, первым в регионе) Игорь Руденя вручил юбилейные медали «75 лет Победы». Пообещал решить касающиеся их вопросы. Например, дал поручение министру здравоохранения организовать еженедельное посещение ветеранов врачами ЦРБ.

Плодотворно прошло и общение губернатора с многодетными семьями. Во всяком случае поручений Игорь Руденя дал достаточно. Их исполнение позволит многодетным семьям проще получить компенсацию на приобретение автомобиля, даст льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, окончательно и бесповоротно обеспечит школьников (из таких семей) не только горячими завтраками, но и бесплатными обедами.

Итоги поездки для журналистов губернатор подвел достаточно развернуто. Но по сути мог ограничиться всего несколькими словами:

- Очень много еще предстоит сделать… Самое главное — началось движение.