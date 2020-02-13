Из-за неприязни житель Тверской области сжег дом и имущество своей знакомой
Преступление было совершено в деревне Житниково Лихославльского района Тверской области. Неоднократно судимый 64-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз поссорился со своей знакомой.
Мужчина дождался, когда женщина уедет домой в Тверь, взял бутылку с бензином, подошел к ее дому в деревне, облил горючим дверь и стены и поджог их.
После совершения преступления обвиняемый позвонил и сообщил о содеянном хозяйке дома.
- В результате пожара дом и находящееся в нем имущество полностью сгорели. Потерпевшей причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млн. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) с обвинительным заключением направлено в суд.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU