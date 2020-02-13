2020-02-13T12:19:25+03:00
Происшествия

Из-за неприязни житель Тверской области сжег дом и имущество своей знакомой

Ущерб составил 1,5 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина умышленно сжег дом своей знакомойМужчина умышленно сжег дом своей знакомойФото: Олег ЗОЛОТО
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Преступление было совершено в деревне Житниково Лихославльского района Тверской области. Неоднократно судимый 64-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз поссорился со своей знакомой.

Мужчина дождался, когда женщина уедет домой в Тверь, взял бутылку с бензином, подошел к ее дому в деревне, облил горючим дверь и стены и поджог их.

После совершения преступления обвиняемый позвонил и сообщил о содеянном хозяйке дома.

- В результате пожара дом и находящееся в нем имущество полностью сгорели. Потерпевшей причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млн. рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) с обвинительным заключением направлено в суд.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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