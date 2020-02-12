В Тверской области браконьер незаконно подстрелил самку лося

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 8 февраля, сотрудниками отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области во время рейда на территории Краснохолмского района была обнаружена туша незаконно добытой самки лося.

Сотрудниками Министерства была установлена личность браконьера. Информация о нарушителе передана в МО МВД России "Краснохолмский" для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ.

За самку лося злоумышленнику придется возместить ущерб в размере 400 тысяч рублей. Также ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы.

Кроме того, по данным Минприроды, в период с 4 по 8 февраля во время рейда в Ржевском районе выявлены факты незаконного ношения оружия (ст. 222 УК РФ) и незаконной охоты на диких животных (ст. 258 УК РФ). У нарушителей изъяты две единицы огнестрельного оружия. В Фировском районе изъята одна единица огнестрельного оружия. В отношении нарушителей проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU