2020-02-12T17:12:49+03:00
Общество

Школы в Твери на карантин не закрываются

А вот одна из школ в посёлке Редкино ввела карантин по ОРВИ на семь дней
Виктория ТУШКОВА
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В Твери карантинные мероприятия проводятся в отдельных классах, но школы работают.В Твери карантинные мероприятия проводятся в отдельных классах, но школы работают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Школа №3 посёлка Редкино с 12 февраля закрыта на карантин в связи с распространением острых респираторно-вирусных заболеваний. Об этом сообщает официальный сайт школы. Карантин введён сроком на семь дней.

Ребята вернутся к занятиям 19 февраля (это среда будущей недели), а до этого им предписано не посещать массовые внешкольные мероприятия.

Что касается Твери, сейчас все школы работают в обычном режиме.

- Ни одна из школ на карантин в настоящий момент закрываться не планирует, есть лишь отдельно взятые классы, где проводятся карантинные мероприятия, - сообщили "КП"-Тверь" в городской администрации.

Напомним, по последним данным управления Роспотребнадзора по Тверской области, за минувшую отчётную неделю (с 3 по 10 февраля 2020 года) уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 16 %.

Специалисты отмечали, что недельный расчётный эпидемический порог в регионе пока не превышен. А вот в Твери уровень заболеваемости перепрыгнул эпидпорог на 10%. Чаще всех в областной столице инфекцию цепляют дети от трёх до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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