Эпидемический порог в Твери превышен, а медицинские маски ещё придётся поискать

Коронавирус - самая горячая тема в новостных лентах. Перепуганные граждане пристально следят за информацией о распространении вируса. А тем временем не дремлет и привычный нам грипп. И то, что его как-то перестали бояться на фоне разгула новой заразы, не значит, что грипп не опасен.

По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю отчётную неделю, с 3 по 10 февраля 2020 года, уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей вырос на 16 %. Специалисты отмечают, что недельный расчётный эпидемический порог пока не превышен. Но это если брать область в целом. А вот в Твери уровень заболеваемости выше эпидпорога на 10%. В основном за счёт малышей от трёх до шести лет.

По большей части медики фиксируют негриппозные вирусы. Но грипп тоже выявлялся. По официальной информации, это единичные случаи гриппа А и В.

«Маска, я вас знаю!»

Знают, наверное, все: в разгул эпидемии, если избежать контакта с большим скоплением людей нельзя (а как его избежать в общественном транспорте, например?), необходимо носить медицинскую маску. Но коронавирус подложил гриппующей Твери свинью: маски оказались в большом дефиците.

Может быть, это лишь слухи? Как показала наша проверка - частично. Сайты двух популярных интернет-аптек на запрос «медицинские маски» ответили молчанием. Один из них лишь предложил сообщить, когда искомый товар появится в продаже.

Обзвон обычных аптек показал следующее: из десяти аптек это незатейливое средство защиты от вируса наличествует в шести. В остальных фармацевты сообщают, что маски закончились у поставщиков.

Там, где маски ещё есть, цены разные: от 30 рублей за 5 штук (выходит по 6 рублей за одну маску) до 13,5 рубля за штуку. Последнее, конечно, дорого. Учитывая, что повторно маски использовать нельзя, а менять их надо каждые 2-2,5 часа, влетит в копеечку.

Совет: если в ваших ближайших аптеках пропали маски, поинтересуйтесь их наличием в крупных торговых сетях. Нам удалось обнаружить упаковки по 5 штук в одной из торговых сетей, не связанной с медициной. Там они стоили немногим более 30 рублей.

Маску рекомендуют менять каждые 2-2,5 часа. Повторно её использовать нельзя!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работаем на упреждение

Кроме использования медицинской маски есть ещё несколько правил, которых необходимо придерживаться во время разгула ОРВИ. Отталкиваясь от рекомендаций санитарных врачей, их можно сформулировать следующим образом:

- Чаще проветривайте помещение.

- Не прикасайтесь к лицу немытыми руками.

- Мойте руки при любой возможности: после посещения общественных мест, поездки в транспорте, похода в туалетную комнату на работе или использования общей оргтехники. Мойте руки, если трогали денежные купюры и монеты. Обязательно мойте руки перед готовкой и каждым приёмом пищи.

- Киньте в сумку или карман антисептик, например спиртовой гель. Он выручит вас, если руки помыть нельзя. Такие гели продаются во всех аптеках и большинстве супермаркетов.

- Делайте гладкую причёску, заматывайте «кички» и завязывайте «хвостики». Да-да, на волосы тоже может попасть коварный вирус и перебраться в ваш организм через пряди, контактирующие с лицом.

- Ограничьте объятия, поцелуи и рукопожатия.

Симптомы, которые должны насторожить

Грипп всегда начинается остро. Резко повышается температура, появляются симптомы интоксикации: головная боль, ломота в теле. Могут возникнуть боль и першение в горле, кашель и насморк, отёчность слизистых.

Сразу же после проявления подобной симптоматики, вызывайте врача. Самостоятельное лечение гриппа очень опасно!