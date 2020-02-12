В рейтинговое голосование по благоустройству вошли 15 общественных пространств в Твери

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:57:02+03:00

Жители Твери могут проголосовать за благоустройство общественных зон Фото: Виктория ЖУКОВА

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10 февраля общественная комиссия при администрации Твери сформировала перечень зон для проведения рейтингового голосования на отбор общественных зон для благоустройства в 2021 году.

В список попали 15 объектов.

В Центральном районе:

- Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);

- пр-т Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна);

- Театральная площадь;

- ул. Трехсвятская.

В Заволжском районе:

- наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);

- ул. Хромова (в районе застройки МЖК);

- ул. Благоева на пересечении с ул. Горького.

В Московском районе:

- бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского);

- Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22);

- Бобачевская роща.

В Пролетарском районе:

- бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова);

- парк Текстильщиков;

- ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»);

- Мигаловская набережная;

- Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова).

Напомним, участки для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год предлагали сами горожане. Свое мнение выразили более 400 человек.

Финальный этап голосование начнется на сайте администрации Твери в 9:00 утра 21 февраля и продлится до 00:00 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU