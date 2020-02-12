2020-02-12T15:57:02+03:00
Общество

В рейтинговое голосование по благоустройству вошли 15 общественных пространств в Твери

Финальный отбор стартует 21 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жители Твери могут проголосовать за благоустройство общественных зонЖители Твери могут проголосовать за благоустройство общественных зонФото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

10 февраля общественная комиссия при администрации Твери сформировала перечень зон для проведения рейтингового голосования на отбор общественных зон для благоустройства в 2021 году.

В список попали 15 объектов.

В Центральном районе:

- Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);

- пр-т Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна);

- Театральная площадь;

- ул. Трехсвятская.

В Заволжском районе:

- наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);

- ул. Хромова (в районе застройки МЖК);

- ул. Благоева на пересечении с ул. Горького.

В Московском районе:

- бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского);

- Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22);

- Бобачевская роща.

В Пролетарском районе:

- бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова);

- парк Текстильщиков;

- ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»);

- Мигаловская набережная;

- Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова).

Напомним, участки для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год предлагали сами горожане. Свое мнение выразили более 400 человек.

Финальный этап голосование начнется на сайте администрации Твери в 9:00 утра 21 февраля и продлится до 00:00 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области осужден за незаконную продажу литературы
В Тверской области браконьер незаконно подстрелил самку лося
Следователи Тверской области проверяют условия проживания двух семей в Торжке
Трудовые коллективы и организации Твери приглашают к участию в Первомайском шествии
В Тверской области мужчина для личного использования хранил дома наркотики
Двое жителей Тверской области до смерти забили мужчину и бросили его тело в реку
В Твери пройдет митинг по случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана
По многочисленным обращениям пассажиров в Твери скорректируют несколько новых маршрутов
В Тверской области мужчина оставил заведенную машину у магазина, а ее угнали
Школы в Твери на карантин не закрываются
Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику, пройдет в Твери
В рейтинговое голосование по благоустройству вошли 15 общественных пространств в Твери
191 молодая семья Тверской области получит субсидии на жильё
Анна Никифорова избрана главой Кувшиновского района Тверской области
В Твери для обработки улиц использовано 14 тонн реагентов
На Всероссийском фестивале имени Розова Тверской театр драмы представит спектакль «Вечно живые»
Мобильные бригады врачей осмотрят детей из семи районов Тверской области
В Тверской области организацию оштрафовали за продажу рыболовных сетей
Семена цветов и овощей продавали на рынке во Ржеве Тверской области
Дом пенсионерки обокрали в Тверской области
В одной из поликлиник Тверской области отремонтируют крышу
Глава Оленинского района Тверской области оштрафован за посты в соцсетях
Двое мужчин украли из магазина в Твери металлический ящик с деньгами
Женщина-водитель получила серьёзные травмы при столкновении двух автомобилей в Тверской области
Бургерную в Бежецке Тверской области закрыли из-за антисанитарии
Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери
Девятилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Благоева в Твери
В Тверской области продолжается прием заявок на конкурс молодых поэтов «Неоновая Муза»
Игорь Руденя остаётся среди лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО