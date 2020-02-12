В рейтинговое голосование по благоустройству вошли 15 общественных пространств в Твери
10 февраля общественная комиссия при администрации Твери сформировала перечень зон для проведения рейтингового голосования на отбор общественных зон для благоустройства в 2021 году.
В список попали 15 объектов.
В Центральном районе:
- Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);
- пр-т Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна);
- Театральная площадь;
- ул. Трехсвятская.
В Заволжском районе:
- наб. А. Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);
- ул. Хромова (в районе застройки МЖК);
- ул. Благоева на пересечении с ул. Горького.
В Московском районе:
- бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского);
- Смоленский пер. (от д. № 8 к. 1, 2 до МОУ СОШ № 22);
- Бобачевская роща.
В Пролетарском районе:
- бульвар Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова);
- парк Текстильщиков;
- ул. Бобкова (сквер за ТЦ «Тверь»);
- Мигаловская набережная;
- Зеленая зона в микрорайоне Мигалово (ул. Громова).
Напомним, участки для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год предлагали сами горожане. Свое мнение выразили более 400 человек.
Финальный этап голосование начнется на сайте администрации Твери в 9:00 утра 21 февраля и продлится до 00:00 28 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU