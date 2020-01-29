Жители Твери голосуют за благоустройство набережных и зеленых зон

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Твери завершила прием инициатив от жителей по дальнейшему благоустройству города.

Напомним, горожане могли предложить участки для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год. Свое мнение выразили более 400 человек.

Так, жители Пролетарского района предложили благоустроить Мигаловскую набережную, парк Текстильщиков и скверы у почты на улице Строителей и на бульваре Ногина. В Заволжском районе жители хотят видеть обновленным сквер на Набережной Афанасия Никитина и сквер на ул. Хрустальной. В Центральном районе решили, что в переделке нуждаются Театральная площадь и набережная Степана Разина, а в Московском районе - зеленая зона на бульваре Гусева.

Теперь общественной комиссии, в срок до 10 февраля, предстоит решить, какие из мест попадут на итоговое рейтинговое голосование. По его итогам будут выбраны общественные зоны для благоустройства в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU