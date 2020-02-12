На Всероссийском фестивале имени Розова Тверской театр драмы представит спектакль «Вечно живые»

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:54:14+03:00

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17 февраля Тверской академический театр драмы на Всероссийском театральном фестивале имени В.С. Розова представит спектакль «Вечно живые». Постановка по пьесе советского классика символично закроет театральное событие.

Напомним, фестиваль стартовал 12 февраля в Ярославле. Постановку по пьесе Розова тверская труппа представит на сцене местного ТЮЗа. Приглашение принять участие в столь значимом событии Тверской театр драмы получил во время гастролей в Ярославле в июне прошлого года. Тогда в рамках Всероссийского театрального марафона тверичане показывали три разножанровых спектакля.

Пьеса Виктора Розова любима театрами и кино. Драматург сражался добровольцем в народном ополчении, был ранен и написал «Вечно живых» во время реабилитации. В 1956 году спектаклем по нему открылся театр «Современник», а в 1957 вышел фильм по его мотивам «Летят журавли».

Режиссёр Александр Павлишин выпустил спекаткль в тверском театре драмы в преддверии 72-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 2017 году.

- Я считаю, это очень знаково, в год 75-летия Победы на фестивале в честь советского драматурга Виктора Розова в театре, который основан им и назван в его честь, показать спектакль по его известнейшей пьесе. Важно, сохранить в памяти подвиг не только тех, кто воевал, но также тех, кто ждал защитников Отечества. А ведь пьеса именно об этом», – отметил Александр Павлишин.

ИСТОЧНИК KP.RU