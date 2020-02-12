На Всероссийском фестивале имени Розова Тверской театр драмы представит спектакль «Вечно живые»
17 февраля Тверской академический театр драмы на Всероссийском театральном фестивале имени В.С. Розова представит спектакль «Вечно живые». Постановка по пьесе советского классика символично закроет театральное событие.
Напомним, фестиваль стартовал 12 февраля в Ярославле. Постановку по пьесе Розова тверская труппа представит на сцене местного ТЮЗа. Приглашение принять участие в столь значимом событии Тверской театр драмы получил во время гастролей в Ярославле в июне прошлого года. Тогда в рамках Всероссийского театрального марафона тверичане показывали три разножанровых спектакля.
Пьеса Виктора Розова любима театрами и кино. Драматург сражался добровольцем в народном ополчении, был ранен и написал «Вечно живых» во время реабилитации. В 1956 году спектаклем по нему открылся театр «Современник», а в 1957 вышел фильм по его мотивам «Летят журавли».
Режиссёр Александр Павлишин выпустил спекаткль в тверском театре драмы в преддверии 72-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 2017 году.
- Я считаю, это очень знаково, в год 75-летия Победы на фестивале в честь советского драматурга Виктора Розова в театре, который основан им и назван в его честь, показать спектакль по его известнейшей пьесе. Важно, сохранить в памяти подвиг не только тех, кто воевал, но также тех, кто ждал защитников Отечества. А ведь пьеса именно об этом», – отметил Александр Павлишин.
ИСТОЧНИК KP.RU