Женщина-водитель получила серьёзные травмы при столкновении двух автомобилей в Тверской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:19:04+03:00

В ДТП пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

В опасном повороте она не справилась с управлением

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Авария произошла утром, 12 февраля, на 10-м км автодороги Кимры-Клетино-Дубна, в Кимрском районе, Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что при прохождении опасного поворота, на мокром асфальте, 58-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.

Виновница аварии получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU