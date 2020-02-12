Женщина-водитель получила серьёзные травмы при столкновении двух автомобилей в Тверской области
В опасном повороте она не справилась с управлением
В ДТП пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 12 февраля, на 10-м км автодороги Кимры-Клетино-Дубна, в Кимрском районе, Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что при прохождении опасного поворота, на мокром асфальте, 58-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения.
Виновница аварии получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU