2020-02-12T12:33:02+03:00
Общество

Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери

Руководитель избавился от приставки "и.о."
Ольга ТРОФИМОВА
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Богдан Лецин стал главой Заволжского района Фото: vk.com/Богдан Лецин (личный архив в соцсети)Богдан Лецин стал главой Заволжского района Фото: vk.com/Богдан Лецин (личный архив в соцсети)
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Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Напомним, исполнять обязанности руководителя он начал с 17 января, после того, как прежний глава района Дмитрий Синягин покинул пост по собственному желанию.

О Богдане Лецине известно, что он родился 17 ноября 1959 года. На личной странице в соцсети его родным городом указан Ивано-Франковск (с. Росильна). Служил в Солнечногорске в Федеральной специализированной службе охраны и безопасности, был командиром войсковой части.

С 2013 по 2014 год он возглавлял совет депутатов Солнечногорского района Московской области.

С 2017 года вплоть до марта 2019-го работал в должности директора МУП "ЖЭК" в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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