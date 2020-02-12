Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери
Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
Напомним, исполнять обязанности руководителя он начал с 17 января, после того, как прежний глава района Дмитрий Синягин покинул пост по собственному желанию.
О Богдане Лецине известно, что он родился 17 ноября 1959 года. На личной странице в соцсети его родным городом указан Ивано-Франковск (с. Росильна). Служил в Солнечногорске в Федеральной специализированной службе охраны и безопасности, был командиром войсковой части.
С 2013 по 2014 год он возглавлял совет депутатов Солнечногорского района Московской области.
С 2017 года вплоть до марта 2019-го работал в должности директора МУП "ЖЭК" в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU