2020-01-18T17:36:38+03:00
Политика

Дмитрий Синягин покинул пост главы Заволжского района Твери

Исполнять обязанности руководителя назначен его зам Богдан Лецин
Ольга ТРОФИМОВА
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Дмитрий Синягин покинул пост главы Заволжского района Фото: пресс-служба ТГДДмитрий Синягин покинул пост главы Заволжского района Фото: пресс-служба ТГД
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18 января стало известно о том, что глава Заволжского района Твери Дмитрий Синягин покинул свой пост.

С 20 января обязанности главы будет исполнять его заместитель по коммунальным вопросам Богдан Лецин.

Размышлениями о своем увольнении Дмитрий Синягин поделился на своей странице в "Фейсбук".

"Вчерашняя пятница отличалась от пятницы за последние несколько лет. Моя обычная пятница выглядела так: 07:00 подъем, утренние процедуры, приезд на работу. Рабочий день, и т.д. и т.п., совещания, встречи, телефонные звонки, объезд района. Так он и проходил. Далее дорога домой, дома быстренько переодеваюсь, закидываю рубашки в стирку и уезжаю в спортзал.

Сегодня все было иначе!

Рубашки в стирку я не закинул. Почему? А потому что сегодня я могу себе это позволить", - написал он в соцсети.

Напомним, что пост главы Дмитрий Синягин занимал с 2015 года и ушел с работы по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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