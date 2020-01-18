Дмитрий Синягин покинул пост главы Заволжского района Твери
18 января стало известно о том, что глава Заволжского района Твери Дмитрий Синягин покинул свой пост.
С 20 января обязанности главы будет исполнять его заместитель по коммунальным вопросам Богдан Лецин.
Размышлениями о своем увольнении Дмитрий Синягин поделился на своей странице в "Фейсбук".
"Вчерашняя пятница отличалась от пятницы за последние несколько лет. Моя обычная пятница выглядела так: 07:00 подъем, утренние процедуры, приезд на работу. Рабочий день, и т.д. и т.п., совещания, встречи, телефонные звонки, объезд района. Так он и проходил. Далее дорога домой, дома быстренько переодеваюсь, закидываю рубашки в стирку и уезжаю в спортзал.
Сегодня все было иначе!
Рубашки в стирку я не закинул. Почему? А потому что сегодня я могу себе это позволить", - написал он в соцсети.
Напомним, что пост главы Дмитрий Синягин занимал с 2015 года и ушел с работы по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU