Игорь Руденя остаётся среди лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО
Игорь Руденя сохраняет лидирующие позиции среди губернаторов Центрального федерального округа по числу упоминаний в СМИ. Глава нашего региона занял 3-е место в медиарейтинге по итогам января. А также стал девятым в топ-10 самых медийных глав регионов России.
Медиарейтинг составила компания «Медиалогия».
Игорь Руденя в ЦФО уступил только главам Москвы и Московского района.
Аналитический ресурс среди ключевых инфоповодов к широкому упоминанию в СМИ о тверском губернаторе отметил включение Игоря Рудени в состав президиума Госсовета.
Также большой отклик в медиа получило проведенное нашим губернатором заседание областного правительства, где обсуждался проект региональной демографической госпрограммы.
Резонанс в СМИ вызвал и визит Игоря Рудени на «Верхневолжское АТП» накануне старта транспортной реформы в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU
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