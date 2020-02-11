Игорь Руденя остаётся среди лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:51:47+03:00

Игорь Руденя в ЦФО уступил только главам Москвы и Московского района. Фото: ПТО

Глава тверского региона вошёл в топ-3 по итогам января

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Игорь Руденя сохраняет лидирующие позиции среди губернаторов Центрального федерального округа по числу упоминаний в СМИ. Глава нашего региона занял 3-е место в медиарейтинге по итогам января. А также стал девятым в топ-10 самых медийных глав регионов России.

Медиарейтинг составила компания «Медиалогия».

Игорь Руденя в ЦФО уступил только главам Москвы и Московского района.

Аналитический ресурс среди ключевых инфоповодов к широкому упоминанию в СМИ о тверском губернаторе отметил включение Игоря Рудени в состав президиума Госсовета.

Также большой отклик в медиа получило проведенное нашим губернатором заседание областного правительства, где обсуждался проект региональной демографической госпрограммы.

Резонанс в СМИ вызвал и визит Игоря Рудени на «Верхневолжское АТП» накануне старта транспортной реформы в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU