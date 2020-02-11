В Твери полиция проверяет здание Пенсионного фонда на проспекте Победы
Вызов оказался ложным
Полиция проверяет здание Пенсионного фонда в Твери Фото: архив "КП"
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Вечером, 11 февраля, в службу "112" поступил звонок о подозрительном предмете, обнаруженном в здании Пенсионного фонда на проспекте Победы в Твери.
Здание оцепили, на месте работает полиция, рядом находится машина разминирования. По словам очевидцев, подозрения о неизвестном предмете не подтвердились.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области подтвердили, что вызов оказался ложным.
ИСТОЧНИК KP.RU