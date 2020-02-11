2020-02-11T16:54:15+03:00
Звезды

Тверской фольклорный ансамбль «Межа» отметит 30-летие

Гостей приглашают на концерт «Птичка-рыбинка - позолОченка»
Ирина ТАРАСОВА
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Заслуженный коллектив народного творчества РФ отметит свое 30-летие! Фото: из архива ансамбля "Межа"Заслуженный коллектив народного творчества РФ отметит свое 30-летие! Фото: из архива ансамбля "Межа"
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15 февраля в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского Твери пройдет праздничная программа, посвященная юбилею фольклорного ансамбля «Межа» (руководитель Ирина Некрасова).

Заслуженный коллектив народного творчества РФ отметит свое 30-летие! Гостей приглашают на праздничный концерт с удивительным названием «Птичка-рыбинка - позолОченка».

В концертной программе примут участие как приглашенные фольклорные коллективы из других городов - «Истоки» (Подольск), «Околица» (Зеленоград, мастерская гусельного искусства), так и тверские - «Славяночка», «Матица», «Ладушки», «Ладица».

Сразу после нее пройдет молодежная вечерка. ул. Орджоникидзе д. 50. 15 февраля в 15:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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