В Твери при пожаре погиб мужчина
Сообщение о пожаре в заброшенном здании в поселке Химинститута, д. 9 А, в Твери, поступило в ГУ МЧС России в 5:15 утра 10 февраля.
По прибытии спасателей на место ЧП было установлено, что пожар произошел в помещении, расположенном на первом этаже двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого строения.
- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв. метров, закопчены стены двух помещений, - сообщили в пресс-слудбе ведомства.
Звеном ГДЗС в 5:43 обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается. Окло 6:00 утра возгорание было ликвидировано.
ИСТОЧНИК KP.RU