В Твери при пожаре погиб мужчина

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:40:50+03:00

Пожар произошел в заброшенном здании в Твери Фото: Мария ОСИПОВА

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Сообщение о пожаре в заброшенном здании в поселке Химинститута, д. 9 А, в Твери, поступило в ГУ МЧС России в 5:15 утра 10 февраля.

По прибытии спасателей на место ЧП было установлено, что пожар произошел в помещении, расположенном на первом этаже двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого строения.

- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв. метров, закопчены стены двух помещений, - сообщили в пресс-слудбе ведомства.

Звеном ГДЗС в 5:43 обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается. Окло 6:00 утра возгорание было ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU