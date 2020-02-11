2020-02-11T16:40:50+03:00
Происшествия

В Твери при пожаре погиб мужчина

Его личность устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пожар произошел в заброшенном здании в ТвериПожар произошел в заброшенном здании в ТвериФото: Мария ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в заброшенном здании в поселке Химинститута, д. 9 А, в Твери, поступило в ГУ МЧС России в 5:15 утра 10 февраля.

По прибытии спасателей на место ЧП было установлено, что пожар произошел в помещении, расположенном на первом этаже двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого строения.

- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади 10 кв. метров, закопчены стены двух помещений, - сообщили в пресс-слудбе ведомства.

Звеном ГДЗС в 5:43 обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается. Окло 6:00 утра возгорание было ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На средний тверской заработок можно купить 645 литров бензина
В Тверской области муниципалитеты будут меньше платить за турпроекты
В Твери военнослужащего осудили за нарушение уставных правил
Тверской фольклорный ансамбль «Межа» отметит 30-летие
После аренды комнаты у жителя Тверской области должно остаться от МРОТ более 5000 рублей
В Твери при пожаре погиб мужчина
Цикл лекций о фотографиях из собрания Картинной галереи начинается в Твери
В Тверской области мужчина напал с ножом на продавца магазина
Случайный собутыльник украл у женщины 190 тысяч рублей в Тверской области
В Московском районе Твери задержали женщину с большй партией наркотиков
Курицу с сальмонеллами продавали в Тверской области
Злостного алиментщика на пять месяцев отправили в колонию в Тверской области
Полицейские в Тверской области поймали магазинного вора
В Торжке Тверской области мужчина, обвиняемый в растлении двух малолетних девочек, предстанет перед судом