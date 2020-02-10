В Твери защита Эмиля Байрамова требует отпустить его на свободу

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:06:38+03:00

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В понедельник, 10 февраля, в Центральный районный суд поступила жалоба со стороны защиты Эмиля Байрамова. Адвокат требует отпустить подсудимого из-под ареста.

Напомним, Эмиль Байрамов 5 февраля был взят под стражу в зале суда по подозрению в совершении преступления по ч.4 ст 26 УК РФ. 3 февраля он стал участником смертельного ДТП возле Кукольного театра в Твери, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали.

Экспертиза показала в анализах Байрамова следы наркотического вещества. Решением суда Байрамов на время следствия должен оставаться в СИЗО. Однако, его защита с таким решением не согласна.

ИСТОЧНИК KP.RU