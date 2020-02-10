2020-02-10T16:17:26+03:00
Происшествия

Браконьеры незаконно выловили крупную партию рыбы из водоема в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На реке Шлина в Тверской области поймали браконьеров с крупной партией рыбы Фото: УМВД России по Тверской областиНа реке Шлина в Тверской области поймали браконьеров с крупной партией рыбы Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Факт незаконной ловли рыбы в Вышневолоцком городском округе Тверской области был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Вышневолоцкий" в ходе профилактического рейда.

Полицией установлено, что двое жителей Вышнего Волочка 37 и 51 лет ставили сети на реке Шлина. У браконьеров в ходе проверки конфисковано более 190 экземпляров рыб различных пород. Фигуранты не стали отрицать, что улов принадлежит им, и сознались в содеянном.

По части 3 статьи 256 УК РФ возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов нарушителям грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области в ДТП пострадал пешеход
Мужчина при детях угрожал сожительнице убийством в Тверской области
Создана рабочая группа по воспросам транспортной реформы Твери и Калининского района
В Твери защита Эмиля Байрамова требует отпустить его на свободу
В Тверской области заработала мусороперезагрузочная станция с прессом
Мужчина избил женщину в кабинете врача поликлиники в Твери
Браконьеры незаконно выловили крупную партию рыбы из водоема в Тверской области
В Твери превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом
Симфонический оркестр RockestraLive представит в Твери более 20 мировых хитов легендарных групп
В Тверской области пьяный мужчина забил знакомого табуретом
Лиса, которая в Кашине Тверской области покусала 12 человек, оказалась бешеной
Конькобежец из Твери Даниил Ейбог завоевал две серебряные медали на Кубке мира в Германии
Мужчину и женщину спасли пожарные из задымленной квартиры в Тверской области