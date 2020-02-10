Браконьеры незаконно выловили крупную партию рыбы из водоема в Тверской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:17:26+03:00

На реке Шлина в Тверской области поймали браконьеров с крупной партией рыбы Фото: УМВД России по Тверской области

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Факт незаконной ловли рыбы в Вышневолоцком городском округе Тверской области был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Вышневолоцкий" в ходе профилактического рейда.

Полицией установлено, что двое жителей Вышнего Волочка 37 и 51 лет ставили сети на реке Шлина. У браконьеров в ходе проверки конфисковано более 190 экземпляров рыб различных пород. Фигуранты не стали отрицать, что улов принадлежит им, и сознались в содеянном.

По части 3 статьи 256 УК РФ возбуждено уголовное дело. За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов нарушителям грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU