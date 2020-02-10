Лиса, которая в Кашине Тверской области покусала 12 человек, оказалась бешеной

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:47:03+03:00

Лиса, нападавшая на людей в Тверской области,казалась бешеной Фото: Олег ЗОЛОТО

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Экспертизу патологического материала лисы, доставленного из Кашинского городского округа Тверской области, провели специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. В результате исследований в крови животного обнаружен антиген вируса бешенства.

Напомним, зверь напал и покусал 12 человек 6 февраля. В тот же день животное было задушено собаками и обнаружено специалистами на обочине дороги – Калининского шоссе в городе Кашине.

Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ", в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

Все пострадавшие люди находятся под наблюдением врачей. В городском округе владельцев домашних животных призывают сделать своим питомцам прививки от бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU