Лиса, которая в Кашине Тверской области покусала 12 человек, оказалась бешеной
Экспертизу патологического материала лисы, доставленного из Кашинского городского округа Тверской области, провели специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. В результате исследований в крови животного обнаружен антиген вируса бешенства.
Напомним, зверь напал и покусал 12 человек 6 февраля. В тот же день животное было задушено собаками и обнаружено специалистами на обочине дороги – Калининского шоссе в городе Кашине.
Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ", в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.
Все пострадавшие люди находятся под наблюдением врачей. В городском округе владельцев домашних животных призывают сделать своим питомцам прививки от бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU