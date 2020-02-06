В Кашине Тверской области бешеная лиса покусала 12 человек, животное уничтожено

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Лиса с характерными признаками бешенства уничтожена в районе автозаправки на Калининском шоссе в Кашине. Об этом сообщила администрация города Кашина 6 февраля.

Сегодня утром местных жителей оповестили о том, что дикое животное с признаками бешенства бегает по округе и нападает на людей. Известно, что зверь покусал 12 человек. Пострадавшие направлены на обследование в Кашинскую ЦРБ.

В городе срочно была создана комиссия и прошли рейды по отлову животного. Позже появилась информация, что хищника сбила машина. Его труп нашли и передали на экспертизу, чтобы подтвердить наличие в крови антител.

- Владельцам животных нужно осмотреть своих собак, кошек, если они находились без присмотра на улице и могли иметь контакт с лисой. В случае обнаружения каких-либо повреждений у животных, необходимо также обратиться в ГБУ "Кашинская СББЖ", - призывают власти.

Обстановка в Кашинском гороском округе в настоящеее время неблагоприятная. В городе идёт заседание комиссии по ЧС. В район отправился министр здравоохранения Тверской области.

Животное нашли мертвым, предположительно, его сбила машина Фото: kashin.info

ИСТОЧНИК KP.RU