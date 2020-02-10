2020-02-10T14:03:29+03:00
Звезды

Открытие Недели тверской книги начнется с награждения лауреата премии Салтыкова-Щедрина

Также определят автора - «симпатию библиотекарей» и лучшую книгу прошлого года
Ирина ТАРАСОВА
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Программа будет интересной и разнообразной. Фото: библиотека им. Горького ТвериПрограмма будет интересной и разнообразной. Фото: библиотека им. Горького Твери
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11 февраля в большом читальном зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького состоится торжественное открытие XXVI Недели тверской книги.

Данное событие уже много лет объединяет авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей, библиотекарей региона и всех неравнодушных.

Программа обещает быть очень насыщенной.

Начнется она с церемонии открытия и представления выставки «Тверская книга - 2019», где будет выставлено около 500 изданий. В первый день выставки наградят лучших по итогам прошлого года: выберут лауреата ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, вручат «Приз симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». А также представят «Открытие года», книгу, которая, по мнению библиотекарей, "отличается новизной тематики или глубиной содержания, фундаментальностью исследований или особенным полиграфическим исполнением".

В рамках открытие Недели дадут и старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», которая служит пополнению их фондов.

Открытие в 16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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