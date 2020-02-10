Жителям Кувшиново Тверской области неправильно начисляли плату за вывоз мусора
В прокуратуру обратилисб жители города Кувшиново, деревни Могилевка и поселка Красный Городок и сообщили, что им неправильно начисляют плату за вывоз мусора.
Обществом с ограниченной ответственностью "ТСАХ" в августе-октябре 2019 года были предоставлены недостоверные и ошибочные сведения в ООО "ЕРКЦ" о собственниках домовладений и количестве проживающих в них лиц. Из-за неверного количества проживающих, указанных в плтежных документах, жители вынуждены были оплачивать услугу в повышенном размере.
По результатам прокурорской проверки одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, гражданам произведен перерасчет за предоставленную коммунальную услугу.
Виновное юридическое лицо оштрафовано на 23 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU