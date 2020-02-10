2020-02-10T11:31:52+03:00
Общество

Жителям Кувшиново Тверской области неправильно начисляли плату за вывоз мусора

Оператор оштрафован
Ольга ТРОФИМОВА
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Жильцы нескольких населенных пунктов платили завывоз мусора по завышенным тарифамЖильцы нескольких населенных пунктов платили завывоз мусора по завышенным тарифамФото: Александр ГЛУЗ
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В прокуратуру обратилисб жители города Кувшиново, деревни Могилевка и поселка Красный Городок и сообщили, что им неправильно начисляют плату за вывоз мусора.

Обществом с ограниченной ответственностью "ТСАХ" в августе-октябре 2019 года были предоставлены недостоверные и ошибочные сведения в ООО "ЕРКЦ" о собственниках домовладений и количестве проживающих в них лиц. Из-за неверного количества проживающих, указанных в плтежных документах, жители вынуждены были оплачивать услугу в повышенном размере.

По результатам прокурорской проверки одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, гражданам произведен перерасчет за предоставленную коммунальную услугу.

Виновное юридическое лицо оштрафовано на 23 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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