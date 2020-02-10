В понедельник два района Твери останутся без света

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:20:20+03:00

Электрики будут проводить плановые работы на сетях Фото: архив "КП"

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С 10 по 14 февраля МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на электросетях. В связи с этим несколько районов в течение недели останутся без света.

В понедельник, 10 февраля, без света останется часть домов в Пролетарке и Заволжье.

А именно, в Заволжском районе:

С 9:00 до 16:00: ул. Румянцева 24-36/41, 25/34-37/35; ул. Пугачева 21-37, 28б-36; ул. Коноплянниковой 69-81/51; ул. Красина 37-51; ул. Мичурина 34-42.

С 9:00 до 11:00: ул. Коноплянниковой 98-120а, 83, 91; ул. Волынская 74-112, 71-97, 11; пер. Волынский 118, 118а, 90а, 90б; наб. Тверцы 33-43; ул. Нахимова 83-89; пер. Съеженский 2-4, 5; ул. Красина 48, 50.

С 11:00 до 13:00: ул. Цветочная 1-19/2; ул. 26 Июня 2/19-6/20, 1-7; ул. Воздушная 1а/15-33, 2б-28; ул. Ударная 9-23/1.

С 13:00 до 14:00: 4-й пер. Металлистов 4-12; ул Комарова д. 9-17; ул. Веселова 21.

С 14:00 до 16:00: пер. Перекопский 9-15; ул. Танкистов 3б-13а, 4/1-14; 7-й пер. Металлистов 3-11; 1-й пр-д Танкистов 1-5, 2-8; 2-й пр-д Танкистов 1-7, 2-8; 3-й пр-д Танкистов 1-7, 2-8.

В Пролетарском районе:

С 9:00 до 16:00: пр-д Боровой 6-14; ул. 2-я Боровая 1-7, 2-8; ул. Буденного 11-19; ул. 3-я Боровая 1-7.

В остальные дни отключения будут производиться согласно графику.

ИСТОЧНИК KP.RU