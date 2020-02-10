На мосту через Волгу в Старице Тверской области "Мерседес" догнал "Газель"
Пострадал один из водителей
Пострадавшего водителя доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 9 февраля, на мосту через Волгу в Старице Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, на указанном участке дороги, "Мерседес" догнал "Газель".
В результате столкновения пострадал водитель "Мерседеса". С травмами головы его доставили в ЦБР, угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения нет ни у кого.
ИСТОЧНИК KP.RU