2020-02-09T19:21:40+03:00
Спорт

Наталья Непряева пришла шестой в масс-старте, но осталась второй в общем зачёте Кубка мира

Уроженка Твери получит шанс укрепить или изменить своё положение уже 15 февраля
Виктория ТУШКОВА
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Наталья теперь выступает за Архангельскую область. Фото: Александр ГРОМОВНаталья теперь выступает за Архангельскую область. Фото: Александр ГРОМОВ
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Сегодня, 9 февраля, в Фалуне (Швеция) завершился девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Уроженка Твери Наталья Непряева состязалась с соперницами в массовой гонке свободным стилем на дистанции в 10 километров.

Наталья пришла шестой, отстав от лидера гонки, норвежки Терезы Йохауг, на 44,8 секунды. Серебро взяла шведка Эбба Андерсон, бронзу - норвежка Хейди Венг.

Несмотря на то, что Наталье повезло гораздо меньше, чем 8 февраля, когда лыжница пришла второй в спринте, она сохранила вторую позицию в общем зачёте Кубка мира. Правда теперь значительно сократился её отрыв от Хейди Венг, которая теперь буквально дышит в спину российской лыжнице и, в случае своей повторной удачи, сможет обогнать её в общем зачёте за один этап.

Десятый этап Кубка начнётся в будущую субботу, 15 февраля. Напомним, Наталья Непряева, которая теперь выступает за Архангельскую область, по итогам прошлого сезона-2018/2019 заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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