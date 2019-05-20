Наталья Непряева сменила лыжню

19 мая в спорткомплексе «Юбилейный» Наталья Непряева появилась вместе с главой спорткомитета Тверской области. Пока пара о чем-то беседовала в коридоре, журналисты проследовали в пресс-центр. Если раньше встречи с именитой лыжницей имели положительный подтекст, то на этот раз - отрицательный. За несколько дней до внепланового собрания журналистов стало известно о том, что спортсменка с нового сезона будет выступать не за Тверскую область, а за Архангельскую.

Сначала слово взял Андрей Решетов, который начал рассказывать о преимуществах профессиональных хоккеистов и футболистов перед лыжниками, их разных возможностях в ходе подготовки к соревнованиям.

Был упомянут и бизнес, который вроде как должен реализовывать свои социальные функции, в том числе вкладывая деньги в спортклубы, а значит, и спортсменов. Со слов руководителя, задача спорткомитета состоит в том, чтобы довести спортсмена до уровня сборной страны. Средств на дальнейшее содержание спортсменов вроде как и нет.

- В странах, где лыжный спорт на очень высоком уровне, государство не финансирует спортсменов. Все лидеры состоят в лыжных клубах. Классно, что в России появляются такие люди, которые могут помочь в развитии, - начала свой монолог Наталья.

Далее Наталья назвала первый в России лыжный клуб «УЛК», который создается группой компаний с одноименным названием. По итогам 2018 года они стали крупнейшим в России холдингом по масштабам заготовки и производству пиломатериалов, а их продукция поставляется в 19 стран мира.

- Там создается шикарная лыжная база. У них грандиозные планы и желание в какой-то степени выйти на мировой уровень. С ними может сравниться, пожалуй, лишь Тюмень, - поведала лыжница.

О финансовой стороне вопроса Наталья ничего не сказала, заметив лишь, что там «она будет расти». Это понятие предусматривает в том числе и возможность готовиться к сезону на лучших мировых лыжных трассах.

- Как я понимаю, в следующем сезоне регионы должны брать на себя нагрузку даже по лидерам сборной, - рассказал Андрей Решетов.

К сожалению, из-за перехода Натальи в Архангельскую область объем финансирования базовых видов спорта снизится. Ведь он зависит от количества представителей региона в главной команде страны.

- Здесь в зачет идут спортсмены, выступающие во взрослых командах, молодежных и юниорских. Если мы добавим в юниорах двух человек, эту потерю мы перекроем, - подытожил глава спорткомитета.

Остается надеяться, что прогноз чиновника сбудется. Что касается Натальи, то ей стоит пожелать удачи. Век профессионального спортсмена короток, и за это время надо успеть заработать себе на будущую безбедную жизнь. Заметим, что вместе с тверичанкой сменил спортивную прописку и лидер мужской сборной Александр Большунов, который ранее представлял Тюменскую область.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья Непряева родилась в Твери в 1995 году. Тренироваться начала в 7 лет, а ее первыми тренерами стали мама Ирина Непряева и Александр Смирнов. В составе сборной России выступает с 2014 года, однако прорывным для неё стал 2018 год. Вместе с еще тремя лыжницами она завоевала бронзовую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане. После этих стартов тверичанка вошла в число лучших лыжниц планеты и по итогам сезона 2018/2019 заняла второе место в общем зачете Кубка мира.