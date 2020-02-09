2020-02-09T17:44:57+03:00
Спорт

Илья Ковальчук подарил сыну гол, а команде надежду на плей-офф в Кубке Стэнли

Спортсмен, родившийся в Твери, не спешит прощаться с карьерой одного из успешнейших игроков в истории НХЛ
Виктория ТУШКОВА
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Сейчас Ковальчук играет за «Монреаль Канадиенс».Сейчас Ковальчук играет за «Монреаль Канадиенс».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сейчас Кови играет за «Монреаль». Играет хорошо: забивает голы, буквально вдыхая в свою команду новую жизнь.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» Ковальчук забил решающий гол в овертайме (2:1). Теперь у «Монреаль Канадиенс» в активе три победы подряд и надежда на плей-офф.

Самого Илью эта удачная шайба вывела на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Первая тройка сейчас выглядит так:

1. Александр Овечкин (23);

2. Яромир Ягр (19);

3. Илья Ковальчук (17).

Как сообщает "КП", победную шайбу Кови посвятил сыну Филиппу.

- Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше, - сказал хоккеист после матча.

Семья (супруга Николь и дети, кроме младшей четырёхлетней Евы) смогла поздравить Илью с победой сразу после матча, в раздевалке.

Илья и Николь Ковальчуки со своими детьми (слева направо) - Каролиной, Артёмом и Филиппом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Илья и Николь Ковальчуки со своими детьми (слева направо) - Каролиной, Артёмом и Филиппом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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