Илья Ковальчук подарил сыну гол, а команде надежду на плей-офф в Кубке Стэнли
Сейчас Кови играет за «Монреаль». Играет хорошо: забивает голы, буквально вдыхая в свою команду новую жизнь.
В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» Ковальчук забил решающий гол в овертайме (2:1). Теперь у «Монреаль Канадиенс» в активе три победы подряд и надежда на плей-офф.
Самого Илью эта удачная шайба вывела на третье место в истории НХЛ по голам в овертайме. Первая тройка сейчас выглядит так:
1. Александр Овечкин (23);
2. Яромир Ягр (19);
3. Илья Ковальчук (17).
Как сообщает "КП", победную шайбу Кови посвятил сыну Филиппу.
- Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше, - сказал хоккеист после матча.
Семья (супруга Николь и дети, кроме младшей четырёхлетней Евы) смогла поздравить Илью с победой сразу после матча, в раздевалке.
Илья и Николь Ковальчуки со своими детьми (слева направо) - Каролиной, Артёмом и Филиппом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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