В Твери обсуждали, как защитить детей от снюсов и курительных смесей

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:28:27+03:00

В Тверской области принят запрет на продажу никотиносодержащей продукции детям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Собравшиеся говорили о необходимости взаимодействия родителей, экспертов и властей

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В пятницу, 7 февраля, в Тверском институте усовершенствования учителей прошла видеоконференция на тему «Профилактика употребления никотиносодержащих смесей среди детей и подростков. Медицинский, психологический, правовой аспект проблемы» . Конференция была организована врачом-психиатром, завотделением Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 Юрием Афанасьевым.

В конференции приняли участие тверские психологи, социальные педагоги, работники комиссий по делам несовершеннолетних, а также тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина.

Сначала собравшимся разъяснили, что такое снюсы и курительные смеси, каковы последствия их употребления и рассказали, как их распространяют.

- Отдельное внимание было уделено возможности общественного контроля за точками продажи никотиносодержащей продукции, взаимодействию родителей, экспертного сообщества и властей при принятии региональных законодательных актов по данному вопросу, - сообщает сайт уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области.

Напомним, в нашем регионе принят законодательный запрет на продажу никотиносодержащей продукции, вейпов и снюсов несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU