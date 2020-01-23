Курительные смеси с табаком несовершеннолетним в Тверской области теперь не продадут

Постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству уже одобрил на своём заседании проект закона «Об ограничении на территории Тверской области розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции.

Проблема увлечения молодёжью различного рода никотиносодержащей продукцией актуальна не только для Тверской области, она характерна для всей России. Особенно обострилась она в последнее время.

Первыми тревогу забили врачи, учителя и родители школьников, когда осенью прошлого года произошёл резкий всплеск распространения среди 10-12-летних подростков так называемых «снюсов», запрещённых к употреблению во многих странах.

Социологические опросы на территории Верхневолжья показывают, что в возрастной категории от 17 до 25 лет практически 70 процентов опрошенных употребляли никотиносодержащие препараты. Их употребление оказывает разрушительное воздействие на детский организм, создаёт угрозу жизни и здоровью ребёнка, что обусловлено содержанием в их составе никотина, являющегося нервным ядом. Итогом их распространения является быстрое формирование никотиновой зависимости и массовое вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вредных веществ. Это колоссальная проблема. Хотя в Тверской области пока не было тяжёлых случаев токсического поражения детей, вплоть до летального исхода, как в некоторых других регионах, никто не гарантирует, что в дальнейшем мы сможем избежать таких ситуаций.

Как известно, в России действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающий курение табака в общественных местах. Однако он не распространяется на различные электронные системы доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином, так называемый «вейпинг». ЭСДН представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение специального никотиносодержащего раствора. Концентрация никотина в них достигает 4,8 %. Эти устройства позиционируются их производителями как безвредный «водяной пар», но фактически они способствуют появлению никотиновой зависимости и распространению потребления никотина. ЭСДН чрезвычайно популярны среди школьников и студентов.

Кроме электронных сигарет, в настоящее время отмечается рост популярности так называемых «инновационных никотиносодержащих продуктов», являющихся альтернативой курению табака, в том числе сосательных и жевательных никотиновых смесей. Концентрация никотина в данных смесях составляет от 20 до 80 мг, тогда как в обычной сигарете содержание никотина достигает не более 1,5 мг. Данные смеси реализуются, как аналог снюса, оборот которого на территории РФ запрещен. Как отмечает Роспотребнадзор, в технологии приготовления смесей не используется табак, вследствие чего они не относятся к табачной продукции и не подпадают под действие «Технического регламента на табачную продукцию» и федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кроме бестабачных никотиновых смесей в продаже появились зубочистки, леденцы, мармелад и фрукты с высоким содержанием никотина. Причём вся эта никотиносодержащая продукция получается искусственным, химическим путём, в ней нет никотина растительного происхождения. Данные опросов говорят, что более половины школьников 12-14 лет употребляли эти смеси.

— Их реализация не запрещена, и поэтому в торговых точках их могут реализовывать несовершеннолетним на вполне легальных основаниях, не влекущих за собой никаких последствий для продавцов, — прокомментировал причины появления законодательной инициативы прокурор Тверской области Сергей Лежников. — Сейчас, если будет принят закон об административных правонарушениях, в нём предусмотрены штрафы как на граждан, так и на должностных и юридических лиц, реализующих эти курительные смеси. Мы пошли на такой шаг, потому что употребление этих смесей несовершеннолетними оказывает негативное влияние на неокрепший организм, формирует привязанность к употреблению никотиносодержащих смесей с дальнейшей привычкой к курению.

Во многих субъектах Российской Федерации уже приняты законы, запрещающие розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также устанавливающие административную ответственность за неисполнение данного запрета. В частности, такие нормы действуют в Московской, Вологодской, Новгородской, Ростовской, Владимирской и ряде других областей.

Главный посыл законопроекта предельно понятен: до принятия соответствующего федерального закона на территории Тверской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, а также иной никотиносодержащей продукции. Закон распространяет на лиц моложе 18 лет.

— Вопрос, который рассматривается сейчас как один из вариантов в борьбе с этой пагубной привычкой, поражающей наше подрастающее поколение,— один из злободневных,— выразил свою позицию по законопроекту заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Владимир Данилов.— Я признателен авторам законодательной инициативы, которые очень оперативно отреагировали на опасную ситуацию. Не только как депутат, но и как врач я буду поддерживать законопроект. Это не только моя позиция, это позиция всех здравомыслящих людей, понимающих ценность нашего подрастающего поколения, особенно с учётом сложившейся демографической ситуации, которая должна быть на контроле и у исполнительной, и у законодательной властей.

Защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие является одной из важнейших целей государственной политики, особенно актуальной в свете недавнего Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Полную поддержку законопроекту выразил заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Владимир Барастов: — Буду рекомендовать, чтобы вся фракция ЛДПР поддержала этот законопроект. Правильно, что мы его принимаем в двух чтениях. Почти два года мы обсуждаем эти вопросы с Молодёжной палатой при Законодательном Собрании и ждём, как сложится ситуация на федеральном уровне, ждём, когда наверху примут закон, который давно обещан. Наконец-то мы решили сделать шаг первыми.

— Мы давно обсуждаем эту тему и не раз предлагали ввести подобные меры, — сказала и.о. председателя Молодёжной палаты Аурелия Леонтьева. — Потребление смесей, жевательных пластинок с содержанием никотина, электронных сигарет растёт очень большими темпами, и молодые люди не всегда понимают, что это не просто вредно, но и опасно. Даже официально уже признано, что в России один подросток умер именно из-за употребления таких веществ. Мы очень рады, что нас услышали и этот закон одобрен профильным комитетом по экономической политике Законодательного Собрания.

При подготовке законопроекта были организованы публичные консультации. Своё мнение по проекту закона выразили общественные организации и объединения малого и среднего предпринимательства, Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребёнка, Общественная палата Тверской области, Молодёжная палата при Законодательном Собрании и ряд других организаций. В ходе проведения публичных консультаций были получены положительные заключения. Участники публичных консультаций отметили актуальность законопроекта и выразили мнение о необходимости его принятия. Правительство Тверской области также поддержало этот законопроект.

Подытоживая обсуждение, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Олег Лебедев подчеркнул, что закон социально значимый, очень важный, нужный и своевременный.

— Распространение среди несовершеннолетних никотиносодержащих смесей — очень большая проблема, с которой нужно бороться, — сказал Олег Лебедев. — Я сам как руководитель одного из бизнес-объединений разговаривал с коллегами. Практически подавляющее большинство деловых людей понимают важность вопроса сохранения здоровья нашего подрастающего поколения. Никакой социально ответственный предприниматель такими делами заниматься не будет. Других мнений я не слышал.