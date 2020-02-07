2020-02-07T17:49:23+03:00
Общество

Жители Твери подглядывают за новыми автобусами, даже когда те отдыхают

Удалось запечатлеть момент сбора автобусов в парке
Виктория ТУШКОВА
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Новые автобусы приехали в парк на Шишкова.Новые автобусы приехали в парк на Шишкова.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Новые автобусы, вышедшие на дороги Твери и Калининского района в рамках первой волны транспортной реформы, можно отследить в мобильном приложении «Волга», которое с интересом тестируют пассажиры (проще всего его скачать, если зайти со смартфона на сайт "Транспорта Верхневолжья", прокрутить страницу вниз и пройти по одной из ссылок - "Доступно в App Store" или "Доступно в Google Play").

Интересный кадр удалось зафиксировать жительнице Твери. Около девяти часов вечера внушительная часть автобусов отправилась на отдых в парк на Шишкова. Все они при этом продолжали отслеживаться мобильным приложением. Тверичанка сделала "скрин" (фото изображения экрана): большое количество красных флажков, обозначающих автобусы, собравшихся в одном месте.

Напомним, первая партия новых автобусов вышла на улицы Твери и пригорода 3 февраля. В этот день модернизации подверглись 39 маршрутов. Ещё шестнадцать обновятся уже в ближайший понедельник, 10 февраля. И ещё два этапа обновления автобусов и маршрутов, по которым они ходят, планируется на 17 и 27 февраля.

Вот такая куча-мала. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Вот такая куча-мала.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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