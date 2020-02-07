2020-02-07T09:38:09+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на бесплатные экскурсии по родному городу

Они пройдут 9 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
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На бесплатные экскурсии по городу приглашают жителей и гостей ТвериНа бесплатные экскурсии по городу приглашают жителей и гостей ТвериФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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9 февраля жителей и гостей Твери приглашают на бесплатные экскурсии, которые для участников проведут выпускники "Школы городских экскурсий". О столице Верхневолжья в это воскресенье расскажут аттестованные экскурсоводы - Любовь Репина, Алина Сергеева и Елена Маринина.

В рамках экскурсии планируется посещение музея фотографии "Искра", набережной Степана Разина, Городского сада, памятника Пушкину и Тверского императорского дворца, площади Ленина, "Ласточкиного гнезда" и гостиницы "Оснабрюк". Для детей будет организован отдельный маршрут.

По мнению губернатора Игоря Рудени, интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты позволяют повысить статус территории, привлечь гостей.

Продолжительность экскурсии около двух часов. Сбор групп в 11.45 у памятника Михаилу Тверскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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