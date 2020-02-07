Жителей Твери приглашают на бесплатные экскурсии по родному городу
9 февраля жителей и гостей Твери приглашают на бесплатные экскурсии, которые для участников проведут выпускники "Школы городских экскурсий". О столице Верхневолжья в это воскресенье расскажут аттестованные экскурсоводы - Любовь Репина, Алина Сергеева и Елена Маринина.
В рамках экскурсии планируется посещение музея фотографии "Искра", набережной Степана Разина, Городского сада, памятника Пушкину и Тверского императорского дворца, площади Ленина, "Ласточкиного гнезда" и гостиницы "Оснабрюк". Для детей будет организован отдельный маршрут.
По мнению губернатора Игоря Рудени, интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты позволяют повысить статус территории, привлечь гостей.
Продолжительность экскурсии около двух часов. Сбор групп в 11.45 у памятника Михаилу Тверскому.
ИСТОЧНИК KP.RU