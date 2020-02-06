2020-02-06T22:02:04+03:00
Звезды

Модницы Твери приглашают на Масштабную барахолку

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Иногда хорошие и качественные вещи висят в гардеробе без делаИногда хорошие и качественные вещи висят в гардеробе без делаФото: Валентина ВАГАНОВА
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8 февраля модницы Твери впервые устроят грандиозную распродажу вещей.

- Часто бывает так, что мы покупаем одежду и ни разу ее не одеваем, заказываем одежду с сайтов и она нам не подходит, после беременности становится мала и велика или просто уже не подходит по стилю. Хорошие и качественные вещи висят у нас в гардеробе без дела, поэтому мы хотим дать им второй шанс на жизнь, - рассказывают организаторы.

На этой встрече модницы будут продавать как брендовые, так и вещи из массмаркет, новые и б/у вещи в отличном состоянии за адекватную цену.

Обязательно приходите, мы всех ждём, цены вас приятно удивят!

Студия «Праздник тут», пр-т Калинина 9б.

Время: с 12.00 до 16.00

Вход: свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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